Tg Ambiente – 23/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Con "RiforestAzione" la natura torna protagonista in 13 città italiane - Discariche abusive, bonificato il 90% dei siti - Marevivo festeggia 40 anni di impegno per il mare - Plastica in Mare, migliaia di rifiuti sui fondali del Mar Mediterraneo mgg/gsl