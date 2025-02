Tg Ambiente – 23/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall'Unione europea una bussola per la competitività e la transizione green - I cambiamenti climatici aumentano i rischi per la salute infantile - Bilancio di sostenibilità, a Milano un incontro sulla trasparenza - Terra dei Fuochi, il Generale Vadalà nominato commissario unico mgg/gtr/col