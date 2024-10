Tg Ambiente – 20/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Qualità dell’aria, giro di vite dell’Ue sui limiti per gli inquinanti - Energia, nel 2023 meno dipendenza dall'estero e più rinnovabili - Stop all’inquinamento da plastica entro il 2040 - Festa del Cinema, da Acea una rassegna sull'acqua mgg/gsl