Tg Ambiente – 2/4/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall’Ue via libera al regolamento sulle emissioni di CO2 delle auto - Esg, micro aziende più attive sulle 3 dimensioni della sostenibilità - Acqua, riparte la campagna anti-spreco di Acea - Il cambiamento climatico tra le materie scolastiche abr/mgg/gtr/col