Tg Ambiente – 2/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Rifiuti tessili e sprechi alimentari, dall'Unione europea un piano per ridurli - Italiani sempre più preoccupati per i cambiamenti climatici - A Roma la Cop16 per fermare il declino della biodiversità - Biocarburanti, certificazione di sostenibilità per Eni in Kenya mgg/gtr/col