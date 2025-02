Tg Ambiente – 2/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Cambiamenti climatici, oltre due milioni di morti entro il 2099 - "Mission Innovation 2.0", nuove risorse per le tecnologie pulite - La crisi climatica aumenta il rischio tsunami nel Mediterraneo - In Sicilia un impianto di carburante sostenibile per aerei mgg/gtr