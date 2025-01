Tg Ambiente – 19/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Le città europee sono ancora troppo inquinate - Sviluppo sostenibile, bando da 3 milioni per i progetti di ricerca - Il turismo all’aria aperta vale 8 miliardi - L’Italia è sotto scacco della crisi climatica mgg/gtr/col