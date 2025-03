Tg Ambiente – 16/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Inquinamento Zero, l’Europa fa il punto sugli obiettivi al 2030 - Acqua, crescono gli investimenti per la sicurezza - Inquinamento marino da navi, per la Corte Ue pochi risultati - A2A, un piano idrico per il bresciano abr/gtr/col