Tg Ambiente – 16/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L'economia verde protagonista dell’accordo Ue-Cile - Il cambiamento climatico triplicherà i decessi in Europa - Legambiente, strada in salita per la tutela degli animali in Italia - La regione Sardegna verso temperature sempre più calde mgg/mrv