Tg Ambiente – 15/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Forum Cernobbio, 270 mld di investimenti per decarbonizzare al 2050 - Efficientamento energetico, l'Italia ha perso competitività - Il ghiacciaio della Marmolada sparirà entro il 2040 - Ogni anno vengono bruciate 30 milioni di tonnellate di plastica mgg/gsl