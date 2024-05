Tg Ambiente – 12/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Energia, investimenti e dialogo pubblico-privato per Net Zero - Coreve e Anci insieme per il riciclo del vetro - Italgas, un approccio pragmatico per la transizione energetica - Biogas, incentivi per buone pratiche ecologiche abr/gtr