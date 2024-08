Tg Ambiente – 11/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress e realizzato in collaborazione con TeleAmbiente: - Cambiamenti climatici, l'Italia verso estati torride e lunghe 5-6 mesi - Ispra lancia i ghostbusters dei mari per catturare le reti fantasma - Barkee Bay e Mundys insieme per la mobilità sostenibile - Terna trapianta 20 mila talee di Cymodocea nodosa nel mare siciliano mgg/gsl