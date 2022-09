Tg Ambiente – 4/9/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dalla Commissione Europea incentivi per il biometano - 600 milioni contro le perdite di acqua potabile - Groenlandia, nuovo studio: il livello dei mari salirà di 25 centimetri - Quanto inquina il cibo che acquistiamo al supermercato? abr/gsl