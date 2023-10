ROMA (ITALPRESS) – L’assessore alla Mobilità e Trasporti, alla Tutela del Territorio e al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha effettuato questa mattina un sopralluogo sulla banchina del Tevere nel tratto compreso tra Ponte Risorgimento e Ponte Duca D’Aosta, dove la Regione Lazio, farà partire i lavori per il ripristino del decoro di un’area di circa 2 chilometri di lunghezza che al momento, si trova in stato di degrado ambientale e igienico. La presenza di vegetazione, rifiuti e sedimenti rimasti a terra e sui bordi della banchina stessa, rendono necessario anche un intervento di rimozione e sfalcio per non compromettere la capacità di contenimento in eventuali eventi di piena.

“Continuiamo il nostro impegno per mettere in sicurezza i lunghi tratti del Tevere che devono tornare ad essere anche luoghi di aggregazione e quindi accessibili in tutta sicurezza per i nostri cittadini – ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera – Questa banchina in particolare si trova sotto una zona strategica per le tante persone che praticano attività sportive come la corsa o la bicicletta”. “Ecco perchè la Regione, dopo aver concluso le operazioni di pulizia, attiverà, attraverso i fondi per il Giubileo, un intervento di pavimentazione del tratto per renderlo pienamente percorribile e valorizzando l’intera area», ha concluso l’assessore Ghera.

Lo stanziamento per l’intervento di bonifica e pulizia e messa in sicurezza del tratto della banchina compreso tra Ponte Risorgimento e Ponte Duca D’Aosta ammonta a 100mila euro, mentre per la successiva fase di ripavimentazione e valorizzazione dell’area sono previsti 500mila euro. La dotazione finanziaria rientra nell’investimento della Regione Lazio di oltre 15 milioni di euro per il “Programma di interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025” dedicati al Tevere, finalizzati alla manutenzione e alla sistemazione del fiume e delle relative opere idrauliche all’interno del centro urbano di Roma.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).