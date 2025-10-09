Test Svezia per l’U21, Baldini “Voglio giocatori liberi di esprimersi”

BAGNO DI ROMAGNA (ITALPRESS) – Un gruppo forte, coeso, con grande qualità e con tanta voglia di divertirsi insieme. Silvio Baldini ha solo belle parole per i ragazzi dell’Under 21, chiamati a scendere in campo domani sera allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena (ore 18.15) contro la Svezia nella terza partita delle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027.

“Quando le partite si preparano così, c’è da avere fiducia”, spiega nella conferenza stampa dal raduno di Bagno di Romagna, prima di aggiungere: “Gli allenamenti li preparo in base agli avversari, perchè i ragazzi devono sapere cosa troveranno e come gestire le situazioni, ma questo lo metto in secondo piano. Voglio che vadano in campo liberi di esprimere il loro talento, di raggiungere i loro traguardi, e che in questo biennio arrivino velocemente in prima squadra, perchè questo è l’obiettivo di un’Under 21”.

Nessuna anticipazione sulla formazione, ma, piuttosto, “l’unica difficoltà che ho è scegliere quelli da mandare in tribuna, nessuno lo meriterebbe. Non mi piace parlare di titolari e riserve, perchè spesso le partite si vincono con i cambi”. L’unica indicazione arriva su Tommaso Berti, centrocampista del Cesena: “Sicuramente ci sarà l’occasione di vederlo in campo, è giusto che abbia l’occasione di giocare davanti al suo pubblico”. Al suo fianco anche Francesco Camarda, di fatto alla prima convocazione con gli Azzurrini dopo aver dovuto saltare quella dello scorso mese per una commozione cerebrale: “Ho belle sensazioni, siamo un bel gruppo, abbiamo qualità e giochiamo bene. Se ci crediamo, possiamo arrivare in alto”, le sue parole. Il giovane centravanti è reduce dal primo gol in Serie A: “Da quando inizi a giocare sogni e vuoi momenti come questi. Sono obiettivi che ti poni da quando sei bambino, averlo mi dà grande soddisfazione ma soprattutto grande motivazione, perchè è un punto di partenza”. Il classe 2008, però, racconta di non sentirsi un predestinato: “Non l’ho mai pensato. Vivo sempre giorno per giorno, cerco sempre di allenarmi e fare il meglio possibile. Queste sono cose che dice la gente, io cerco di isolarmi il più possibile da tutto. Sinceramente, non sono ancora nessuno nel calcio. Voglio arrivare il più in alto possibile, mi sono posto grandi obiettivi e li voglio raggiungere”.

