Test drive Fiat Grande Panda a Milano CityLife

MILANO (ITALPRESS) – Fiat Grande Panda, finalista al prestigioso premio ‘Car of the Year 2026’, è protagonista dell’evento pubblico organizzato dal magazine Auto fino all’8 dicembre a Milano CityLife Shopping District, il più grande distretto commerciale urbano d’Italia che in questo periodo dell’anno è particolarmente frequentato per lo shopping natalizio. Grande Panda è in esposizione insieme alle altre sei vetture selezionate dalla giuria internazionale del premio ‘Car of the Year 2026’ e disponibile in test drive con personale e istruttori di guida dedicati. La prova della versione ibrida di Grande Panda è gratuita e la prenotazione può avvenire online nella sezione dedicata su Auto.it o direttamente al desk in piazza Tre Torri.

Grande Panda si caratterizza per dimensioni intelligenti e spazio a bordo: lunga 3.999 mm con bagagliaio fino a 412 litri, offre uno dei migliori livelli di abitabilità in termini di spazio per le spalle nel segmento. Il design si distingue per uno stile squadrato contemporaneo, ispirato all’iconica Panda degli annì80, con proiettori LED Pixel, firma “Panda” tridimensionale sulle portiere. Gli interni includono un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un sistema di infotainment da 10,25 pollici con mirroring wireless (Apple CarPlay/Android Auto) per gli allestimenti Icon e La Prima, mentre la versione Pop è dotata di supporto integrato per smartphone.

Incarnando la missione di Fiat di offrire libertà di scelta a tutti, la Grande Panda è disponibile con una gamma completa di motorizzazioni – benzina, ibride ed elettriche – per soddisfare le diverse esigenze dei clienti del segmento B.

In particolare, la versione elettrica offre una potenza di 113 CV, una batteria da 44 kWh e autonomia fino a 320 km secondo ciclo WLTP, oltre alla ricarica rapida DC fino a 100 kW e al cavo a spirale retraibile per ricarica AC incluso di serie. La versione Hybrid con motore 1.2 turbo abbinato a un cambio automatico doppia frizione eDCT a 6 rapporti, per una potenza massima combinata di 110 CV. Infine, la versione benzina è dotata di motore 1.2 turbo da 100 CV con cambio manuale a 6 marce.

La connettività include servizi Connect come Vehicle Finder, report e avvisi sullo stato del veicolo (Vehicle Health), chiamate di assistenza B-Call ed E-Call; per la versione elettrica è disponibile anche e-ROUTES, che permette la pianificazione delle ricariche e dei percorsi ottimizzati.

