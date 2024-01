Tessera del socio Unpli, La Spina “Vogliamo promuovere le Marche”

ROMA (ITALPRESS) - "La presentazione della tessera rappresenta un appuntamento importante, un appuntamento che vuole celebrare l'unione dei nostri associati": lo ha detto Antonino La Spina, presidente dell'Unpli, in occasione della presentazione in Senato della nuova tessera del Socio 2024 dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, dedicata alle Marche. "Un territorio bellissimo, anche noi vogliamo in qualche modo promuovere questa terra", ha aggiunto. xc3/fsc/gsl/gtr