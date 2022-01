Terza dose in gravidanza e allattamento, nuove linee guida

L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda “l’offerta di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne in gravidanza che si trovino nel secondo e terzo trimestre e desiderino vaccinarsi”. col/sat/red