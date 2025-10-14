Terremoto nel Nisseno, registrata una scossa di magnitudo 3.4

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata, alle ore 16:01, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 6 chilometri a Sud Est di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. L’evento è stato localizzato a una profondità di 50 chilometri. Non si registrano segnalazioni di danni a cose o persone, fanno sapere dalla Protezione civile.

Un’altra scossa di minore intensità, di magnitudo 2.6, è stata registrata pochi minuti dopo, alle 16:04, sempre nella stessa zona, a 3 chilometri a Nord Est di Serradifalco. L’evento è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri.

– foto screenshot INGV –

