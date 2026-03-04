Terremoto nel Catanese, nessun ferito ma tanti crolli a Ragalna

CATANIA (ITALPRESS) - Nessun ferito ma tanti crolli, a Ragalna, nel Catanese, in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata dall'Ingv alle 7.05 di stamane. Nella zona è in corso uno sciame sismico. Sono state 14 in tutto le scosse rilevate - l'ultima alle 9.42 -, tutte di energia nettamente inferiore comprese tra magnitudo 1.2 e 2.7. I controlli stanno interessando anche la chiesa di Madre di Maria Santissima del Carmelo, la chiesa di Santa Barbara ed il Municipio. Vigili del fuoco e tecnici del Comune sono al lavoro per un censimento dei danni più preciso e per capire dove intervenire con più urgenza. vbo/mca1 (Fonte video: Vigili del Fuoco)