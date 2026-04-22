Terremoto Friuli, Peronaci “Il legame tra italoamericani è fondamentale”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Quella di oggi è una ulteriore testimonianza molto toccante di quanto pregnanti siano i rapporti tra Italia e America. Il '76 è stato un durissimo colpo per il Friuli Venezia Giulia che però si è risollevato brillantemente e lo ha fatto anche grazie alla solidarietà non solo italiana o europea ma anche degli americani, che è stata molto significativa. Il legame degli italoamericani con la terra di origine è fondamentale e tutto questo è stato mirabilmente rievocato in questo spettacolo che unisce un testo scritto da Cristicchi con delle musiche molto belle". Lo ha detto l'Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, a margine di "Orcolat '76", lo spettacolo teatrale andato in scena presso l'Ambasciata d'Italia a Washington DC. Un'opera intensa, capace di rievocare con rigore documentale e forte impatto emotivo il terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976. xp6/tvi/mca2