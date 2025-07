ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 8.7 ha scosso nella notte la penisola di Kamchatka, nell’estremo oriente russo. Secondo i dati forniti dall’Istituto di geofisica americano (Usgs) l’evento si colloca tra i sei più potenti mai registrati sul pianeta. Si è verificato alle 01.25 ora italiana, a una profondità di 20,7 chilometri, a circa 126 km da Petropavlovsk-Kamchatsky, la capitale della regione. In pochi minuti, le reti mondiali di monitoraggio sismico hanno confermato l’entità del fenomeno. In una regione scarsamente popolata, il sisma è stato di una portata senza precedenti in questa zona dal 1952. La prima scossa è stata seguita mezz’ora dopo da un’altra di magnitudo 7 e da una terza di 6.5.

Secondo il dipartimento regionale della Protezione civile russa, le scosse sono state avvertite con forza nella cittadina costiera di Severo-Kurilsk. Subito dopo è scattata l’allerta tsunami in Giappone, Russia e in aree degli Stati Uniti. Il rischio per le zone che si affacciano sul Pacifico era che le onde potessero arrivino fino a tre metri. In particolare, in Giappone ci sono state onde alte fino a 1,3 metri, mentre le onde hanno raggiunto da poco le isole Hawaii. Anche la Cina ha emesso un allarme tsunami per diverse zone della sua costa orientale. La popolazione è stata invitata a lasciare le aree interessate dall’evento.

