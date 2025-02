ROMA (ITALPRESS) – “Già nei mesi scorsi il prefetto di Napoli ha avviato un primo confronto tra le amministrazioni interessate sul tema specifico delle bonifiche, con l’ipotesi di arricchire il quadro degli strumenti attualmente a disposizione del modello elaborato a livello nazionale dalla task force del commissario straordinario Vadalà”. Lo sottolinea il ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin durante il question time nell’Aula di Montecitorio. “Sono state portate avanti, anche attraverso un apposito gruppo di lavoro, le indagini tecniche per la mappatura dei terreni destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di contaminanti causati da sversamenti e smaltimenti abusivi – continua Pichetto Fratin, – In tal modo sono state individuate le aree che non possono essere destinate alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative”. “Inoltre, stiamo costantemente monitorando le azioni di bonifica attuate dalla Regione sulla base dei vari accordi e convenzioni: è stato richiesto altresì di attivare l’Ispra per il necessario supporto tecnico volto all’accertamento dello stato dei siti coinvolti e alla quantificazione dei costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta riparazione. Il valore monetario del danno ambientale, complessivamente stimato in circa 33 milioni di euro, rappresenta pertanto la quantificazione delle misure ambientali complementari che dovranno essere realizzate, a spese dei responsabili, anche presso altri siti. Infine il prefetto di Napoli ha tempestivamente convocato già lo scorso 1° febbraio una riunione di approfondimento delle misure da assumere in ordine alla citata pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, a tutela del diritto alla salute, in modo da dare continuità alle misure di risanamento del territorio, oltre a quelle di prevenzione e controllo”.

