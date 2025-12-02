Terna presenta il piano strategico per l’inclusione delle persone con disabilità

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite, Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, presenta il Piano Strategico 2025-2027 per l’Inclusione delle Persone con Disabilità. Il Piano definito dal Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è l’espressione tangibile della volontà di promuovere un modello organizzativo accessibile, equo e sostenibile: l’obiettivo è garantire a ogni persona di Terna, indipendentemente dalle proprie condizioni o caratteristiche, di partecipare pienamente alla vita aziendale, valorizzando le proprie abilità e il proprio talento per contribuire alla costruzione di un futuro più inclusivo e innovativo per l’intero Gruppo.

La strategia si fonda sull’analisi dei principali processi aziendali coinvolti, con l’obiettivo di integrare l’inclusione delle persone come dimensione strutturale e trasversale della cultura organizzativa. In questo modo, il Gruppo definisce obiettivi, azioni e indicatori misurabili, al fine di rendere l’organizzazione sempre più accessibile e capace di valorizzare l’unicità e riconoscere il merito di ogni persona. Le disabilità, spesso, possono anche essere invisibili e quindi non facilmente percepibili in un contesto lavorativo. Per Terna è quindi importante promuovere una consapevolezza aziendale in grado di abbattere barriere culturali, fisiche, digitali e sensoriali. Il Piano è elaborato dalla funzione Diversity & Inclusion (D&I) della direzione Risorse Umane del Gruppo e viene costantemente aggiornato per garantire coerenza con l’evoluzione dei processi organizzativi, delle normative e delle esigenze aziendali.

Sono quattro gli ambiti di intervento individuati dal Piano Strategico per le Persone con Disabilità: Cultura e sensibilizzazione, con percorsi di formazione e sensibilizzazione per promuovere maggiore consapevolezza e superare stereotipi e pregiudizi; Recruiting & employee journey, con policy e programmi mirati ad assunzioni inclusive di persone con disabilità e alla realizzazione dei TERNABILITY Corner, momenti individuali di ascolto e confronto con la funzione D&I del Gruppo; Comunicazione interna ed esterna, con campagne volte a informare e condividere le iniziative intraprese e la diffusione di un Disability Toolkit, per informare sui numerosi strumenti e benefici disponibili a livello aziendale e nazionale; Rete e alleanze, attraverso collaborazioni con università, istituzioni e associazioni. In particolare, sono state attivate undici collaborazioni strategiche con i maggiori atenei italiani per promuovere l’inclusione lavorativa di studenti, studentesse e persone neolaureate con disabilità, offrendo attraverso i TERNABILITY Workshop strumenti di autoefficacia e opportunità di orientamento al mondo del lavoro.

Il Gruppo, già nel 2024, ha promosso TERNABILITY, il programma di innovazione sociale che, ribaltando il tradizionale paradigma, considera la disabilità non come un limite ma come un’opportunità di crescita per tutta l’organizzazione. Il programma, che è stato recentemente premiato nell’ambito dell’HRC Best HR Team Award, ha di fatto contribuito a triplicare il numero di curriculum vitae inviati alla banca dati del Gruppo. Nell’ultimo biennio, in Terna, sono state oltre 25 le assunzioni di persone iscritte al collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1 Legge 68/99.

Il programma di inclusione TERNABILITY è integrato nel Piano di Sostenibilità e quindi nel Piano Industriale di Terna 2024-2028, con obiettivi e KPI pluriennali integrati con il business. Le iniziative impattano tutto il ciclo di vita professionale delle persone con disabilità, dalla selezione alla crescita. Il programma si rivolge anche a caregiver e all’intera popolazione aziendale per creare cultura, favorire la convivenza delle differenze e la gestione di team.

