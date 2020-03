Terna, nel Piano Strategico investimenti per 7,3 miliardi

Sette miliardi e trecento milioni di euro di investimenti per la rete elettrica italiana per abilitare la transizione energetica e favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema sempre piu' articolato e complesso. E' quanto previsto dal Piano Strategico 2020-2024 approvato dal Cda di Terna. sat/mrv/red