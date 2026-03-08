Terna, merito e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo

ROMA (ITALPRESS) - Merito, rispetto e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo: è la strategia messa a punto da Terna che, in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile. L’attenzione alle competenze femminili si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di Diversity & Inclusion di Terna, che comprende la certificazione e il Piano Strategico per la Parità di Genere 2024–2026, basato su selezione e leadership inclusiva, equità remunerativa, formazione e sensibilizzazione per promuovere un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e rispettoso. fsc/gtr