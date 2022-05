RICCIONE (ITALPRESS) – Si è chiusa oggi con le ultime due prove in programma il 58° Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving a Riccione, al termine di otto giorni di gare in cui sono stati assegnati ventiquattro titoli italiani under 14. Grande giornata per il Circolo Schermistico Forlivese, che ha conquistato il primo posto sia nella gara di spada Maschietti, sia in quella di spada Giovanissime. Nella gara maschile dei più piccoli è Lorenzo Balelli a conquistare il titolo di campione italiano superando in finale Filippo Corna della Bergamasca Scherma 9-5. L’atleta emiliano, seguito a bordo pedana dal maestro Oleg Mishchenko, ha condotto una gara praticamente perfetta: era già primo dopo la fase a gironi e ha iniziato i primi tre assalti del tabellone principale accusando dagli avversari solamente tre stoccate. Ai quarti ha poi battuto 9-5 Antonio Salvatore Ferlito del Cus Catania, mentre in semifinale ha avuto la meglio per 10-5 contro Paolo Tolve del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, che si è piazzato terzo insieme a Zeno Smith della Posillipo Napoli. Il trofeo del Grand Prix Kinder Joy of Moving è stato vinto da Andrea Bernieri del Cus Pavia. Tra le Giovanissime della spada, invece, la nuova campionessa italiana è Francesca Spinelli, allenata dal maestro Alexei Efrosinin. Secondo gradino del podio per Giulia Ferioli (Roma Fencing), che l’anno scorso tra le Bambine era stata terza e che qui si è migliorata perdendo soltanto la finale 10-5. Terze Ilaria Zambrini della Scherma Imola, battuta in semifinale 10-7 dalla spadista romana e Sara Avellino della Cesare Pompilio Genova, superata 10-9 dalla portacolori del Circolo Schermistico Forlivese. Emma Bartaloni del Club Scherma Colle Val d’Elsa è invece la vincitrice del Grand Prix Kinder Joy of Moving. Il medagliere finale dell’evento vede al primo posto il Lazio con 23 podi totali, seguito da Lombardia e Toscana.

