Bosch presenta l’evoluzione del tergicristallo Aerotwin con gomma tergente più robusta e adattatore AeroClip. Aerodinamico e ottimizzato, aumenta la pressione di contatto del tergicristallo sul parabrezza, per evitare che il flusso d’aria sollevi la spazzola. Il risultato è una migliore tergitura anche a velocità più elevate e in caso di vento contrario. Inoltre, il tergicristallo Aerotwin con adattatore AeroClip utilizza la gomma Power Protection Plus (PPP) con rivestimento brevettato e formula di lunga durata. Un additivo speciale rende la gomma della spazzola più resistente all’usura e agli agenti atmosferici prolungandone la durata.

Diverse case automobilistiche utilizzano già il tergicristallo Bosch Aerotwin con l’adattatore AeroClip per il primo equipaggiamento. Per questi veicoli, il tergicristallo evoluto con il nuovo adattatore aerodinamico è disponibile anche nell’aftermarket. Nei prossimi mesi Bosch continuerà ad ampliare il proprio portfolio per le officine e i rivenditori aggiungendo le versioni per altri tipi di veicolo.

Come tutti i tergicristalli Aerotwin del mercato aftermarket, la spazzola è realizzata in gomma di lunga durata. Grazie allo speciale additivo, la gomma della spazzola resiste agli agenti atmosferici come la radiazione ultravioletta e l’ozono ed è meno soggetta ad usura. Rispetto alle spazzole con gomma tradizionali, si crea una minore abrasione, così gli automobilisti possono contare più a lungo sulle prestazioni di tergitura ottimizzate di Aerotwin.

