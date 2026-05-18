ROMA (ITALPRESS) – A tre mesi dalla sua commercializzazione, la nuova GLC si conferma un vero e proprio punto di riferimento all’interno della gamma della Stella, anche nella sua versione 100% elettrica. Nei suoi primi 100 giorni ha, infatti, registrato più ordini di qualsiasi altro modello elettrico nella storia dell’Azienda. Un riscontro globale che trova la sua conferma anche in Italia, con un portafoglio ordini che è già arrivato al prossimo autunno, coprendo gran parte delle quote allocate per il 2026. Già da diversi anni GLC rappresenta, a livello globale, il bestseller della Casa di Stoccarda. Altrettanto apprezzata anche in Italia, dove lo scorso mese di novembre ha festeggiato 100.000 unità immatricolate dal debutto della GLK, nel 2008. Con la versione completamente elettrica, Mercedes-Benz ha ampliato l’offerta di questo modello, introducendo un nuovo linguaggio stilistico, tecnologie di trazione all’avanguardia, un sistema operativo proprietario e un inedito livello di prestazioni ed efficienza per il mondo full electric.

“Ad oggi abbiamo un portafoglio ordini che copre già gran parte del 2026: la risposta del mercato al lancio della nuova GLC elettrica è stata estremamente positiva, con un livello di ordini record nei primi tre mesi di commercializzazione. Analizzando il portafoglio clienti che hanno già ordinato la nuova GLC elettrica abbiamo notato un significativo tasso di conquista da altri marchi, ma soprattutto un’interessante tendenza di conversione da parte di clienti che passano da una versione endotermica di GLC alla nuova proposta 100% elettrica. Anche la scelta di lasciare le motorizzazioni tradizionali sull’attuale piattaforma si è rivelata corretta perchè ci permette oggi di offrire ai nostri clienti il miglior matrimonio motore-piattaforma, sia nel mondo endotermico che in quello full electric, senza compromessi nè rinunce in termini di prestazioni, piacere di guida e abitabilità. Infine, i nostri clienti hanno apprezzato come, a parità di prestazioni, i prezzi tra endotermico ed elettrico siano oggi addirittura più vantaggiosi nella scelta BEV” dichiara Marco Terrusi, Head of Sales Mercedes-Benz Cars Italia.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).