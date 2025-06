Terenzio “Genova può darci una marcia in più agli Europei”

GENOVA (ITALPREESS) - "Per quello che sta vivendo la sciabola in questo momento il supporto di Genova sicuramente ci può aiutare anche ad avere una marcia in più da un punto di vista emotivo". Così Andrea Terenzio, ct della sciabola maschile, alla vigilia degli Europei di scherma che si disputeranno nel capoluogo ligure. "La Francia e l'Ungheria sono forse le squadre favorite e noi proveremo a fare lo sgambetto", ha aggiunto il tecnico federale. xa8/ari/gtr