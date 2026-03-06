Teo vince la finale di MasterChef Italia

MILANO (ITALPRESS) – Teo, 24 anni brianzolo di Olgiate Molgora studente di International Marketing, è il vincitore della finale di MasterChef Italia. Sorprese e colpi di scena, una lunghissima serie di imprevisti hanno caratterizzato la serata finale. Protagonista con lui della tesissima finale – un imprevisto scontro a due – Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella), entrata a MasterChef Italia da disoccupata. Fuori per un soffio dall’ultimo scontro Dounia, 28enne OSS di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo.

Prima di iniziare il proprio percorso a MasterChef Italia, il neo-vincitore raccontava di essersi avvicinato al mondo della cucina da giovanissimo. “Mi divertivo a sporcare la cucina con mia nonna”, diceva. L’illuminazione quattro anni fa, quando a Natale ha preparato per la sua famiglia un filetto alla Wellington: “È stata la mia prima ricetta tecnicamente complessa ed era riuscita molto bene, quindi questa è la mia strada”, raccontava. Durante la stagione, Teo si è puntato al petto ben due golden pin (grazie alle vittorie nelle Mystery Box dedicate alla cottura in crosta d’argilla e alle cucurbitacee), ha superato tre skill test, sempre al primo step, e ha resistito a ben sei pressure test.

La proclamazione di Teo è avvenuta al termine dell’ultimo episodio di questa edizione, quello in cui i protagonisti della finalissima di sono sfidati presentando un proprio menu completo in quattro portate, valutato direttamente dai tre giudici. Ma il percorso è stato pienissimo di imprevisti e colpi di scena, a partire proprio dallo scontro a due – mai successo negli ultimi anni: una decisione inattesa comunicata dai giudici al termine del primo episodio della serata e accolta con stupore da tutti e quattro i cuochi amatoriali in gara. Inoltre, durante la cucinata decisiva sono apparsi all’improvviso in Masterclass Chef Chiara Pavan, che ha fatto preparare ai due super finalisti un amuse-bouche con dei fiori commestibili, e Chef Giancarlo Perbellini, che ha assaggiato i secondi. “Con questo menu voglio portarvi nel mio mondo e raccontarvi tutto di me. È un percorso personale in quattro tappe che parla di infanzia, scelte difficili, coraggio e crescita”, ha detto il vincitore presentando il suo menù in finale.

Carlotta, invece, ha scelto di partire da ingredienti semplici perché “credo che la forza del gusto stia nell’equilibrio delle cose essenziali. Ecco, quindi, che il mio obiettivo non è stupire con l’eccesso, ma far parlare ogni sapore con profondità e precisione”. Al vincitore 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”, in uscita il 12 marzo (Baldini+Castoldi).

– Foto ufficio stampa Sky –

(ITALPRESS).