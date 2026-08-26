Tentato omicidio nel Ragusano, arrestato un 22enne

VITTORIA (RAGUSA) (ITALPRESS) – I Carabinieri di Vittoria hanno arrestato un 22enne per tentato omicidio. Le indagini sono state avviate in seguito ad un grave episodio di violenza avvenuto nel centro abitato, nei pressi di un esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un venditore ambulante, di nazionalità straniera, è stato improvvisamente avvicinato da un uomo che, dopo un breve scambio verbale, ha estratto un coltello a serramanico e sferrato un fendente all’addome della vittima, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell’aggressione.

Il ferito è stato tempestivamente soccorso e trasportato presso il locale Pronto soccorso, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

I Carabinieri, analizzando le immagini registrate dell’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale, sono riusciti ad identificare con certezza l’autore dell’aggressione. Sono scattate le ricerche, che hanno portato all’arresto dell’indagato.

Il giovane è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).