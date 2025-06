Tentato omicidio di un connazionale, due cinesi arrestati a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP del Tribunale, nei confronti di due cinesi di 45 e 47 anni, accusati del tentato omicidio commesso in via Marsala, la sera del 26 marzo scorso, ai danni di un loro connazionale. I due indagati, provenienti dalla città di Prato, avrebbero atteso per alcune ore che la vittima (un imprenditore) rientrasse presso la sua abitazione. Dopo una colluttazione la vittima era riuscita a scappare, ma uno degli aggressori lo avrebbe inseguito sparandogli tre colpi di pistola, uno dei quali lo ha colpito di striscio alla testa.

L’indagine, condotta da personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, è stata indirizzata, in una prima fase, all’acquisizione ed analisi degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dell’agguato, grazie ai quali è stato possibile ricostruire tutte le fasi del delitto. All’identificazione dei presunti autori si è giunti, quindi, attraverso le tracce elettroniche lasciate dai loro dispositivi, combinandole con le immagini registrate la sera del tentato omicidio. Le indagini proseguono, per fare chiarezza sul movente, e anche con l’obiettivo di verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

