Tentano di uccidere due 20enni a Milano, arrestati 4 minorenni

MILANO (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito all'alba un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, presso l'Istituto Penitenziario Minorile "Beccaria", nei confronti di quattro giovani accusati di tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. I destinatari del provvedimento sono due diciassettenni italiani e due sedicenni di origine srilankese. I fatti contestati risalgono alla notte del primo febbraio scorso in via Salasco, zona Porta Romana. Secondo le indagini condotte dal Nucleo Operativo, l'aggressione è scaturita da un commento pronunciato in modo scherzoso da uno dei due ventenni presi di mira, entrambi provenienti dalla provincia di Sondrio e giunti nel capoluogo per una serata di movida. pc/mca2 (Fonte video: Carabinieri)