Tentano di ricostruire famiglia mafiosa nel palermitano, 4 fermi

I Carabinieri hanno eseguito a Villabate, nel palermitano, 4 fermi per associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione. Documentata la manovra di riassetto da parte di elementi di vertice di “cosa nostra” tornati in libertà dopo aver scontato le pene a cui erano stati condannati definitivamente. pc/gsl