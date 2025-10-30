TORINO (ITALPRESS) – Momenti di tensione a Torino. Un migliaio di ProPal ha attraversato le vie del centro ed alcuni manifestanti hanno tentato di entrare nella stazione di Porta Susa. Le forze dell’ordine, che presidiano le scale di accesso, hanno impedito ai manifestanti di raggiungere i binari.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).