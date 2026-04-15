STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra al via nel “Porsche Tennis Grand Prix”, Wta 500 da 1.049.083 dollari che si sta disputando sulla terra rossa indoor della “Porsche Arena” di Stoccarda, in Germania.

La 30enne di Bagni di Lucca, numero 8 del ranking e 5 del seeding, reduce dall’impegno con la nazionale in BJK Cup a Velletri, è stata eliminata al primo turno dalla turca Zeynep Sonmez, numero 79 Wta e proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 6-2 in un’ora e 15 minuti di gioco.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).