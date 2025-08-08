TORONTO (CANADA) – Victoria Mboko e Ben Shelton trionfano in Canada. La 18enne canadese è la nuova campionessa dell'”Omnium Banque Nationale”, torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari che si è concluso sul cemento di Montreal. La numero 85 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, vince la finale battendo in rimonta per 2-6 6-4 6-1, dopo oltre due ore di lotta, l’ex numero 1 al mondo, la giapponese Naomi Osaka, quattro volte campionessa Slam. “È stata una settimana incredibile qui a Montreal – ha detto la canadese, al primo titolo Wta della carriera -. Grazie a Naomi per l’incredibile partita. L’ho sempre ammirata fin da quando ero piccola, quindi è fantastico giocare con una campionessa straordinaria come lei. Voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti a sostenermi durante questa settimana. Sono stati incredibili e non potrei essere più grata”, le parole di Mboko.

Primo Masters 1000 in carriera anche per Ben Shelton che a Toronto supera in finale il russo Karen Khachanov col punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(3). Non un trionfo qualsiasi: il 22enne sale al numero 6 del ranking Atp e diventa il più giovane statunitense a vincere un Masters 1000 dal 2004, anno del successo a Miami di Andy Roddick (che l’anno prima aveva vinto in Canada e a Cincinnati). “È una sensazione surreale – ha detto Shelton a fine match – e giunge al termine di torneo e di una lunghissima settimana dal percorso sempre travagliato e impervio. Il mio tennis migliore è uscito fuori alla distanza proprio quando contava di più. Ho continuato a insistere con il mio gioco, ho perseverato e sono stato resiliente. Tutte qualità che mi piace molto vedere espresse dal mio carattere”, le parole di Shelton, che si porta al quarto posto nella race che qualifica i primi 8 per le Atp Finals di Torino.

-Foto Ipa Agency-

(ITALPRESS)