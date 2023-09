ROMA (ITALPRESS) – Azzurri alla sfida decisiva in Coppa Davis contro il Cile con un “tifoso” speciale in panchina. Matteo Berrettini, costretto al forfait dopo la distorsione alla caviglia riportata agli Us Open, sarà alla Unipol Arena di Bologna per sostenere i suoi compagni di squadra. L’Italia affronterà alle 15 i sudamericani in una sfida da dentro o fuori. Berrettini aveva fatto lo stesso lo scorso anno, a Malaga.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

