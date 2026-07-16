Salvini “Vannacci? Difficile portare in maggioranza chi vota col Pd”

BARI (ITALPRESS) - "Mi sembra che Vannacci stia perdendo pezzi, leggevo che in Calabria se ne sono andati in 600. Ma non commento le vicende altrui. Sono convinto che il centrodestra, così come oggi lo conosciamo, stia lavorando bene e che nell'anno abbondante che manca possa fare ancora meglio e vincere le elezioni senza rivolgersi ad altri che anche in queste ore stanno attaccando il Governo. Con o senza, vinceremo le elezioni". Lo ha affermato questa mattina a Bari il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini stuzzicato sull'ex compagno di partito Roberto Vannacci, a margine della presentazione dell'intervento di realizzazione delle nuove banchine del molo San Cataldo nel porto di Bari. "Questo centrodestra - ha aggiunto - governa 14 regioni, migliaia di Comuni, il Paese. Faccio l'esempio del Piano Casa: dopo cinquant'anni abbiamo finanziato e approvato una riforma che anche in Puglia rimetterà migliaia di appartamenti oggi vuoti a disposizione dei cittadini. Su questo provvedimento Schlein e Vannacci hanno votato contro. Poi, se uno cambia idea, ne prenderemo atto. Però è difficile portare in maggioranza qualcuno che ogni giorno attacca la maggioranza e vota col PD. Incidenti di percorso. L'ipotesi di un rimpasto di Governo? Leggo ipotesi, non leggo retroscena". xa2/pc/mca1