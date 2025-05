Telespazio, Marsilio “L’Abruzzo hub spaziale per l’Europa”

ORTUCCHIO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato oggi alla visita istituzionale al Centro Spaziale del Fucino, insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al commissario del Parlamento europeo per le politiche spaziali, Andrius Kubilius, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca e del consigliere regionale Massimo Verrecchia. Ad accoglierli Massimo Claudio Comparini, managing director Divisione Spazio Leonardo, Gabriele Pieralli, amministratore delegato di Telespazio, e Giuseppe Aurilio, direttore generale di Telespazio.

“Il Centro Spaziale del Fucino rappresenta una delle eccellenze più straordinarie d’Europa nel campo delle telecomunicazioni satellitari – ha dichiarato il presidente Marsilio – Un presidio strategico per la sicurezza, l’innovazione e lo sviluppo industriale, che testimonia l’importanza dell’Abruzzo nel panorama nazionale ed europeo dell’aerospazio in grado di assumere un ruolo primario nei grandi programmi spaziali europei”.

Durante la visita, i rappresentanti istituzionali hanno incontrato i vertici di Telespazio e approfondito le attività del centro, che vanta competenze di primo piano nella gestione dei satelliti, nei servizi di osservazione della Terra e nella gestione del sistema europeo Galileo. “La presenza del ministro Urso e del commissario Kubilius – ha aggiunto Marsilio – conferma l’attenzione delle istituzioni italiane ed europee verso un settore cruciale per la competitività tecnologica. Come Regione continueremo a sostenere gli investimenti e la formazione per rendere il comparto sempre più attrattivo per i giovani e per le imprese”.

Il Centro Spaziale del Fucino è oggi uno dei più grandi e attrezzati al mondo per le telecomunicazioni via satellite, e si colloca nel cuore della Marsica, a testimonianza del ruolo dell’Abruzzo come ponte tra eccellenza scientifica e territori. “Le istituzioni europee e regionali devono essere all’altezza di questa sfida: se vogliamo giocare da protagonisti, dobbiamo accelerare. I ritardi non sono più ammissibili – ha aggiunto il Presidente – Ringrazio il Ministro per aver reso possibile la visita del Commissario europeo, che oggi ha potuto toccare con mano le straordinarie potenzialità del centro Telespazio. Una realtà di eccellenza che può diventare un asset strategico per l’Europa, nella costruzione di un’infrastruttura ancora più avanzata per la sicurezza e la comunicazione. L’Abruzzo è pronto a fare la sua parte. L’Europa deve saper cogliere questa occasione e trasformarla in azione concreta”.

“Telespazio – ha dichiarato l‘assessore Magnacca – rappresenta un fiore all’occhiello della tecnologia italiana nel settore delle telecomunicazioni satellitari. L’Abruzzo si conferma una regione strategica non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa: un hub avanzato per la sicurezza, la difesa e la comunicazione, capace di attrarre investimenti, competenze e visione internazionale”.

