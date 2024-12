Tecnologie in sanità, Bergamasco (AIIC) “Cruciale l’analisi dei dati”

VERONA (ITALPRESS) - Dati al centro al IV Meeting nazionale dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici “Quali dati per la governance delle tecnologie in sanità” a Verona. "L’analisi e l’approfondimento dei dati che abbiamo e che possiamo raccogliere diventa cruciale, come Centro Studi cerchiamo di far luce sulle strade migliori da percorrere", afferma il direttore del Centro Studi AIIC, Stefano Bergamasco. col/fsc/gtr