Tecnologia contro desertificazione, la storia di una volontaria francese in Cina

E se la lotta alla desertificazione potesse essere più rapida e smart? Incontriamo la volontaria francese Marie Fitoussi, che si è cimentata direttamente con attrezzature ad alta tecnologia per contribuire alla realizzazione di barriere frangi-sabbia fatte con la paglia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)