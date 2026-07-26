Home Video News Xinhua Cina, robot aiuta a mantenere le linee elettriche nello Xinjiang
Cina, robot aiuta a mantenere le linee elettriche nello Xinjiang
In mezzo alle temperature estive torride che superano i 40 gradi Celsius, un robot per la manutenzione delle linee elettriche sta contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza della fornitura di elettricità per i residenti di Turpan, conosciuta come la "terra del fuoco" nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)