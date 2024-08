VENEZIA (ITALPRESS) – Riapre la biglietteria del Teatro Toniolo dopo la consueta pausa estiva. Dal 3 settembre si riparte con la campagna vendite degli abbonamenti e dei biglietti dei singoli spettacoli della nuova Stagione di Prosa 2024.25.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, il rinnovo per gli abbonati alla Stagione 2024.25 sarà possibile dal 3 al 17 settembre; il cambio dal 8 al 22 settembre; i nuovi infine saranno disponibili dal 24 settembre al 6 ottobre.

Da martedì 8 ottobre sarà invece possibile acquistare biglietti per tutti gli spettacoli, con la possibilità per gli abbonati di tutte le stagioni del Toniolo di acquistare gli spettacoli non compresi nel proprio turno ad un prezzo speciale di 25 euro (ad esclusione di: Alice in Wonderland Reloaded, Saranno famosi).

“Siamo pronti a dare il via assieme a tutti voi ad una nuova appassionante stagione teatrale con un cartellone ricco di opere ed artisti di fama nazionale ed internazionale che calcheranno il nostro palcoscenico. Le politiche culturali intraprese dall’amministrazione guidata dal sindaco Brugnaro sono sempre in divenire grazie ad una programmazione ad ampio spettro ed appuntamenti dedicati non solo alla Cittadinanza ma anche agli studenti e ai visitatori, negli spazi dedicati alle molteplici attività cultura, dal teatro alla musica, dalla didattica agli incontri letterari- spiega la consigliera delegata a “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”, Giorgia Pea- I cartelloni allestiti per le stagioni 24-25 di prosa, comica e musica confermano il Teatro Toniolo come una realtà d’eccellenza della Venezia metropolitana, luogo di incontri, riflessioni, stimoli e contaminazioni continue tra gli autori, gli artisti ed il pubblico”.

Gli abbonati sono invitati a presentarsi in biglietteria per il rinnovo preferibilmente nel giorno corrispondente al proprio turno di abbonamento.

Nei giorni di apertura della biglietteria, verranno messi in distribuzione i numeri elimina-code dalle ore 15.00. Ogni giorno avrà la propria numerazione, da utilizzare nella giornata stessa. Ogni numero permette di rinnovare 2 abbonamenti, sarà possibile prendere più numeri.

Cambi, nuovi abbonamenti e la vendita dei singoli biglietti avranno le medesime modalità. Importante novità di quest’anno è la possibilità del rinnovo e della vendita dei titoli di abbonamento anche online – sul sito www.vivaticket.com -, non solo in biglietteria del teatro, per agevolare gli spettatori che hanno difficoltà a recarsi a teatro, pur mantenendo attivo il servizio per chi invece preferisce un contatto diretto in fase d’acquisto. Il nuovo cartellone 2024.25, ideato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto, presenta una nuova stagione teatrale sempre più ricca che vedrà protagonisti i volti più amati del panorama artistico nazionale e internazionale.

Il sipario si alza il 22 ottobre con 17 spettacoli che portano sul palco del teatro mestrino un ricco carnet di artisti, tra attesi ritorni e nuove proposte: Theatre-Circus Elysium, Alessandro Haber, Giorgio Pasotti, Ninni Bruschetta, Violante Placido, Woody Neri, Vanessa Gravina, Giulio Corso, Paolo Triestino, Chicos Mambo, Drusilla Foer, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Filippo Timi, Chiara Francini, Flavio Insinna, Giulia Fiume, Franco Branciaroli, Simone Cristicchi, Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi, Serra Yilmaz, Ferzan Özpetek, Familie Flöz, Debora Caprioglio, Corrado Tedeschi. La biglietteria del teatro è aperta dalle ore 15.00 alle 19.00 tutti i giorni, escluso il lunedì. Per informazioni chiamare il numero 3497723552, durante gli orari di apertura

Tutte le informazioni sulla nuova Stagione 2024.25 sono consultabili su www.culturavenezia.it.

