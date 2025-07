Teatro Massimo Palermo, Betta “Presenza constante per crescita città”

PALERMO (ITALPRESS) - "La stagione di opere, balletti e concerti continua il cammino già intrapreso dal 2022. "Anime in bilico oltre i confini" è proprio il sottotitolo di questa stagione che si apre con una doppia inaugurazione, quella con Aleko e Pagliacci nell'opera e poi con il Gattopardo che sarà in questa versione filmica con le musiche dal vivo di Nino Rota. Un grande capolavoro che in qualche modo insegue anche le radici della grande cultura siciliana nel mondo e di Palermo. Sarà un viaggio anche per comprendere qual è la funzione dell'arte, cosa significa oggi l'impegno di un teatro sociale e civile come il Teatro Massimo che va anche nei quartieri e che è non solo una rappresentazione simbolo della parte culturale e musicale di Palermo, ma che è una presenza costante per la crescita civile e sociale". Così il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Marco Betta a margine della presentazione della stagione 2025-2026. col3/gtr