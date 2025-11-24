Teatro del Parco, nuova settimana di appuntamenti tra musica e performance

VENEZIA (ITALPRESS) – Nuova settimana di appuntamenti al Teatro del Parco tra musica e performance. Si parte con TOP Theatre of People, Stagione organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Pantakin e Tadan, che martedì 25 novembre alle ore 19.30 propone “L’Oreste. Quando i mori uccidono i vivi”, una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Uno spettacolo originalissimo, di struggente poesia e forza, in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici. Con un’animazione grafica di straordinaria potenza, visiva e drammaturgica, Claudio Casadio dà vita e voce a un personaggio indimenticabile, affrontando con grande sensibilità attoriale il tema importante e delicato della malattia mentale.

Si chiude con il cartellone musicale della Stagione You Theatre, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Macaco e Live Arts Cultures, che venerdì 28 novembre alle ore 21.00 ospita il concerto di Sanam, sestetto Libanese che fonde elementi psych/kraut, improvvisazione, elettronica, goth e jazz con la canzone tradizionale egiziana e la poesia araba moderna, dando vita a un’avvincente miscela di avant-rock ibrido che confonde teneri fremiti e ballate infuocate. In apertura della serata ci sarà Fangobollente, progetto capitanato da Alessandro Benvegnù che con la band esplora paesaggi musicali desertici, lontani, rarefatti, come fotogrammi tratti da un film, in bilico tra il blues e il folk. Il progetto TOP Theatre of People e You Theatre è stato cofinanziato dall’Unione europea – Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).