VENEZIA (ITALPRESS) – Al via “A pesca di sogni 22.23”, il cartellone per bambini e famiglie al Teatrino Groggia di Venezia Il Settore Cultura del Comune di Venezia ha incaricato anche quest’anno La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale di ideare e realizzare una stagione per bambini e famiglie al Teatrino Groggia di Venezia. La stagione apre con lo spettacolo “AAA Cercasi custode per piccolo pianeta” inserito nell’ambito del progetto “Palcoscenici Metropolitani” del Comune di Venezia con il sostegno del MiC e in collaborazione con il Teatro Stabile Veneto – Teatro Nazionale. Domenica 23 ottobre alle 16.30 Carlo Presotto, Matteo Balbo e Pierangelo Bordignon saranno in scena in “AAA cercasi custode per piccolo pianeta”, uno spettacolo divertente e coinvolgente per parlare con semplicità ed immediatezza a bambini e adulti di importanti tematiche ambientali legate al naturale equilibrio del Pianeta Terra e ai rischi che quotidianamente lo minacciano.

Due esperti scientifici in cerca di lavoro trovano l’inserzione su di un quotidiano: AAA Cercasi custode per piccolo pianeta. Decidono allora di raccogliere informazioni per capire se sia il caso di accettare l’incarico. Scoprono che su quel pianeta ci sono diverse specie di vita, che si avvicendano, si trasformano, si adattano alle trasformazioni dell’ambiente. Rimangono colpiti dalle api, e dalla danza con cui comunicano tra di loro la posizione dei fiori dai quali raccogliere il nettare. Scoprono che la loro presenza è determinante per la riproduzione di molte specie vegetali attraverso l’impollinazione. Ma scoprono anche che questa forma di vita è a rischio di estinzione, a causa delle attività di un’altra specie, quella dell’uomo. L’uomo è l’unica specie vivente del piccolo pianeta in grado di modificare completamente l’ambiente in cui vive, ma anche di trasformare un mare in un deserto, come nel caso del lago di Aral. Proiettato nel domani, l’uomo va alla ricerca di sempre nuove tecnologie, ma cosa accadrebbe se imparasse ad usare a fondo quella meravigliosa risorsa che è il cervello? E cosa accadrebbe se le tecnologie avessero un cuore? I nostri esperti scientifici scoprono che di custodi, il piccolo pianeta ne ha già moltissimi. Sono tutte quelle persone che, con il cervello ed il cuore, si chiedono ogni giorno come i loro gesti possono contribuire alla tutela del delicato sistema di relazioni tra gli esseri che vivono sulla terra. Biglietti unico € 7 | porta il nonno a teatro, un nonno e due nipoti € 14 Disponibili on line: www.vivaticket.it Prenotabili su: www.piccionaia.org/teatrinogroggia Al botteghino: in Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo

In partenza sabato 5 novembre due laboratori per i più piccoli, la mattina, dalle 10.30 alle 12.30 per i bambini dai 4 ai 6 anni e al pomeriggio, dalle 15 alle 17 per quelli dai 7 ai 10 anni. Il percorso è costituito da 4 incontri e si concluderà sabato 3 dicembre. Due percorsi dal titolo Oplà lab, condotti da Aurora Candelli, per portare i bambini, con gli strumenti del teatro, ad esprimersi con fantasia, immaginazione e creatività attraverso una molteplicità di linguaggi. Lavoreranno col corpo e la voce, il movimento e il suono, i pensieri e le emozioni. Oplà lab utilizza un approccio ludico per un percorso di conoscenza e di sviluppo delle potenzialità individuali e delle capacità di comunicazione, relazione, espressione e creatività. Il laboratorio avrà l’obiettivo di favorire l’instaurarsi di un clima non competitivo e collaborativo, un’atmosfera accogliente e che sappia valorizzare l’apporto di ciascuno. Alla fine del percorso è prevista una restituzione finale per i genitori. Aurora Candelli è un’attrice, regista e formatrice de La Piccionaia, laureata in Psicologia Clinica con Master in Psicopatologia dell’apprendimento, oltre al ruolo di attrice riveste anche quello di formatrice progettando e conducendo laboratori teatrali dedicati all’età evolutiva. Iscrizioni: 30 euro. Tel. 041 0970154 mail apescadisogni@piccionaia.org www.culturavenezia.it/groggia.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

