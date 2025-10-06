MILANO (ITALPRESS) – A pochi giorni dall’uscita del nuovo album che ha già infranto molteplici record “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift pubblica il video ufficiale del singolo estratto “The Fate of Ophelia”, già disponibile in rotazione radiofonica. Il videoclip, contenuto nel film “The Official Release Party of a Showgirl”, ha già fatto il suo debutto in anteprima mondiale al cinema, per tre date evento dal 3 al 5 ottobre che hanno registrato milioni di dollari di incassi nei botteghini di tutto il mondo.

Il videoclip del singolo “The Fate of Ophelia”, che ha già superato le 7 milioni di visualizzazioni a poche ore dalla sua pubblicazione, permette di dare un piccolo sguardo dietro alle quinte della scintillante vita di una superstar globale, approfondito e ampliato grazie al lungometraggio “The Official Release Party of a Showgirl”, in cui Taylor Swift ha invitato i suoi fan dietro al sipario per un racconto track by track del suo nuovo album, più intimo e personale. In concomitanza al videoclip ufficiale, sono stati pubblicati anche i lyric video di tutti i brani contenuti nell’album “The Life of a Showgirl”.

“Scrivere, fare le prove, dirigere e girare il video musicale per ‘The Fate of Ophelia’ è stata un’emozione immensa, perché mi ha permesso di riunirmi con la mia famiglia dell’Eras Tour!! Volevo che ogni scena sembrasse una performance live e che ricordasse a tutti noi come ci siamo sentiti nell’essere a quelle esibizioni insieme, facendo valere ogni momento. È un viaggio attraverso il mondo caotico dello show business” ha commentato Taylor Swift.

