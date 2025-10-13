Taylor Swift, il nuovo album “The Life of a Showgirl” disco d’oro in una settimana

MILANO (ITALPRESS) – Taylor Swift non si ferma e continua a collezionare record anche in Italia. Il suo nuovo album “The Life of a Showgirl”, uscito il 3 ottobre 2025, conquista il disco d’oro in una sola settimana, diventando il suo miglior debutto in Italia, nonché miglior debutto di sempre di un’artista donna nazionale e internazionale in Italia e miglior debutto di sempre di un artista internazionale nel nostro Paese (dati in riferimento al periodo di rilevazione FIMI/NIQ).

Dopo aver conquistato il titolo di album più venduto della storia nella prima settimana di uscita, superando 3.5 milioni di copie, grazie a “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift conquista il titolo di miglior debutto di un artista, sia italiano sia internazionale, in Italia nel 2025, conquistando il #1 miglior posto di quest’anno sia nella classifica FIMI/NIQ Album sia nella chart CD, vinili e musicassette nella settimana di uscita. “The Life of a Showgirl” ha raggiunto la prima posizione delle classifiche FIMI/NIQ sia per gli Album sia per CD, Vinili e Musicassette, debuttando anche con il singolo estratto “The Fate of Ophelia” in #6 posizione nella classifica FIMI/NIQ Singoli, conquistando il suo miglior debutto di sempre nei singoli in Italia, e con un totale di 11 brani in Top100. “The Fate of Ophelia”, inoltre, è la canzone più streammata in una sola settimana nella storia di Spotify ed è la seconda più alta entrata in radio in Italia.

